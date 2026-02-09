|
Partner Agent stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Partner Agent hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,63 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,180 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Partner Agent im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,67 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,61 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
