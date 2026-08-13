Partner Agent stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Partner Agent hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Partner Agent hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,62 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,650 JPY je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Partner Agent in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,56 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,36 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,41 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at