Partner Agent: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Partner Agent veröffentlichte am 07.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,32 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Partner Agent -2,490 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Partner Agent in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,13 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,36 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,36 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at