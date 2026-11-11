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11.11.2026 06:31:29
Partner Communications Company legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Partner Communications Company lud am 09.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 ILS gegenüber 0,490 ILS im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 829,0 Millionen ILS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Partner Communications Company einen Umsatz von 784,0 Millionen ILS eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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