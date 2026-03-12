Partner Communications Company präsentierte Quartalsergebnisse

Partner Communications Company hat am 10.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 ILS, nach 0,430 ILS im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Partner Communications Company 804,0 Millionen ILS umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 805,0 Millionen ILS umgesetzt worden.

Partner Communications Company hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,63 ILS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,49 ILS je Aktie gewesen.

Mit einem Umsatz von 3,20 Milliarden ILS, gegenüber 3,32 Milliarden ILS im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 3,73 Prozent präsentiert.

