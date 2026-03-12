|
12.03.2026 06:31:29
Partner Communications Company präsentierte Quartalsergebnisse
Partner Communications Company hat am 10.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 ILS, nach 0,430 ILS im Vorjahresvergleich.
Im abgelaufenen Quartal hat Partner Communications Company 804,0 Millionen ILS umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 805,0 Millionen ILS umgesetzt worden.
Partner Communications Company hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 1,63 ILS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 1,49 ILS je Aktie gewesen.
Mit einem Umsatz von 3,20 Milliarden ILS, gegenüber 3,32 Milliarden ILS im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 3,73 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.