Partner Communications Company zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Partner Communications Company veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,45 ILS präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,390 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Partner Communications Company 790,0 Millionen ILS umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 802,0 Millionen ILS umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at