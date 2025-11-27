Partners Bank (CA) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Partners Bank (CA) gab am 25.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Partners Bank (CA) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,360 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 9,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at