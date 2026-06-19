Partners Bank (CA) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Partners Bank (CA) hat am 16.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,43 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,330 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 9,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at