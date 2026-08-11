Partners Bank (CA) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Partners Bank (CA) präsentierte am 08.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,44 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 8,6 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at