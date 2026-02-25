Partners Bank (CA): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Partners Bank (CA) hat am 22.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 7,8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,33 USD beziffert. Im Vorjahr waren 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Partners Bank (CA) 36,28 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,78 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 29,31 Millionen USD erwirtschaftet worden.

