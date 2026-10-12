Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
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12.10.2026 06:00:00
Partners Group: Warum ausgerechnet die Gründer jetzt zur grössten Hoffnung werden
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Partners Group in diesem Jahr deutlich zu spüren. (Bild: finews)">
Partners Group durchläuft eine der anspruchsvolleren Phasen seiner Geschichte. Die Zürcher Headhunter Klaus Biermann und Jonas Neff sehen Korrekturbedarf, vor allem aber auch die Chance, dass die Gründer das Unternehmen wieder auf Kurs bringen.
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