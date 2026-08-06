Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|Milliarden-Deal
|
06.08.2026 09:28:00
Partners Group-Aktie im Aufwind: Übernahmegespräche für Aroma-Zone anscheinend kurz vor Abschluss
Das Geschäft könnte einen Umfang von zwei Milliarden Euro haben und bereits am Donnerstag abgeschlossen werden, heißt es in der "Financial Times" (FT), die sich dabei auf mit der Angelegenheit vertraute Personen stützt. Die Transaktion sei allerdings noch nicht abgeschlossen.
Aroma-Zone, mit Sitz in der Provence, wurde vor über 20 Jahren gegründet und ist auf Beauty- und Wellnessprodukte mit Fokus auf natürliche Inhaltsstoffe spezialisiert. Seit 2021 hält der französische Vermögensverwalter Eurazeo die Mehrheit an Aroma-Zone, damals wurde das Unternehmen mit etwa 700 Millionen Euro bewertet. Die Gründerfamilie Vausselin ist weiterhin bedeutender Anteilseigner.
Eurazeo und Partners Group lehnten eine Stellungnahme gegenüber der "FT" ab. Auch gegenüber der Nachrichtenagentur AWP wollten sich die Schweizer nicht dazu äußern.
Im Schweizer Handel an der SIX steigt die Aktie der Partners Group am Donnerstag zeitweise um 1,05 Prozent auf 728,80 CHF.
/ls/cf/AWP/he
LONDON (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Partners Group,totojang1977 / Shutterstock
Nachrichten zu Partners Group AG
|
07.08.26
|Börse Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
07.08.26
|Handel in Zürich: SMI letztendlich fester (finanzen.at)
|
07.08.26
|SIX-Handel: SLI nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Börse Zürich in Grün: SMI-Anleger greifen zu (finanzen.at)
|
07.08.26
|SMI-Handel aktuell: So entwickelt sich der SMI am Mittag (finanzen.at)
|
07.08.26
|Zuversicht in Zürich: SLI mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.08.26
|SIX-Handel: SLI zum Start des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.08.26
|SIX-Handel: SMI zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Partners Group AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Eurazeo S.A.
|53,45
|1,91%
|Partners Group AG
|787,20
|2,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.