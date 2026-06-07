Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|Branchenproblem
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07.06.2026 19:31:00
Partners Group-Aktie im Tief: Mitgründer kündigt Kurswechsel in der Kommunikation an
Gantner bezeichnete die heftige Marktreaktion auf die jüngsten Entwicklungen als Branchenproblem und als "massive Überreaktion". Es sei offensichtlich, dass der Irankrieg tiefe Spuren hinterlasse und nicht so verlaufe, wie es sich US-Präsident Donald Trump erhofft habe. Die Unsicherheit bleibe hoch, und das wirke sich auf die Kapitalmärkte aus.
Vom Unternehmen zeigte sich der Mitgründer weiterhin überzeugt. "Partners Group hat ein Rekordjahr hinter sich, ist gut unterwegs im laufenden Jahr und handelt nun an einer rund 7-prozentigen Dividendenrendite", bekräftigte er. Trotz der Rücknahmen im Privatkundengeschäft sei der Trend bei den Kundengeldern positiv. Für 2026 erwartet die Gesellschaft weiterhin Bruttoneugeldzuflüsse von 26 bis 32 Milliarden US-Dollar.
Mehr Aktien gekauft
Als Zeichen seines Vertrauens verwies Gantner auf eigene Investitionen. "Ich halte weiterhin ein großes Aktienpaket und habe in letzter Zeit sogar zusätzliche Aktien gekauft, wie viele unserer Mitarbeitenden", sagte er. Erst am Freitagabend wurden beim Unternehmen Management-Käufe im Umfang von über 20 Millionen Franken bekannt.
Die Partners-Group-Aktie hat innerhalb von zwölf Monaten zeitweise rund die Hälfte verloren. Das entspricht einem Börsenwertverlust von rund 20 Milliarden Franken. Allein am letzten Mittwoch war der Kurs zeitweise um mehr als 16 Prozent eingebrochen, nachdem das Unternehmen bei mehreren offenen Fonds wegen Geldabflüssen weitere Rücknahmen begrenzt hatte. Zuvor hatte ein Bericht des Shortsellers Grizzly Research Zweifel an den Bewertungen einzelner Vermögenswerte geweckt.
Den Bericht des Shortsellers wies Gantner erneut zurück. Grizzly Research habe Partners Group mit "erwiesenermaßen völlig unbegründeten Vorwürfen attackiert", sagte er. Das Unternehmen habe die Anschuldigungen widerlegt und rechtliche Schritte eingeleitet.
"Leider hat Grizzly mit ihren unlauteren Methoden ihr Ziel kurzfristig erreicht. Ihre Kunden werden ihre Shortpositionen nun mit viel Gewinn wieder eindecken", sagte Gantner. Der Verlust bleibe bei den "verständlicherweise verängstigten" Privatanlegern.
/to/AWP/he
BAAR (dpa-AFX)
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