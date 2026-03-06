Partners Group Aktie

WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827

06.03.2026 18:30:14

Partners Group announces credit rating from Moody's Ratings

Partners Group / Key word(s): Rating
Partners Group announces credit rating from Moody's Ratings

06.03.2026 / 18:30 CET/CEST

Baar-Zug, Switzerland; 6 March 2026

This week Partners Group, one of the largest firms in the global private markets industry, received a credit rating from Moody's Ratings, in addition to the credit rating provided by Fitch Ratings in 2024.

Reflecting the firm's disciplined financial policy and focused long-term growth strategy, the new rating is consistent with the existing assessment of Partners Group's financial strength. Moody’s Ratings has assigned Partners Group an A3 rating, with a stable outlook. Fitch Ratings previously assigned Partners Group an A- rating, also with a stable outlook.

Joris Gröflin, Chief Financial Officer, Partners Group, states: “The investment grade ratings we have received from both agencies are a testament to the financial stability of our firm. With two public ratings, we have increased the flexibility in funding our continued growth.” 

About Partners Group
Partners Group is one of the largest firms in the global private markets industry, with around 2’000 professionals and over USD 185 billion in assets under management globally. The firm has investment programs and custom mandates spanning private equity, private credit, infrastructure, real estate, royalties, and special opportunities. With its heritage in Switzerland and primary presence in the Americas in Colorado, Partners Group is built differently from the rest of the industry. The firm leverages its differentiated culture and its operationally oriented approach to identify attractive investment themes and to transform businesses and assets into market leaders. For more information, please visit www.partnersgroup.com or follow us on LinkedIn.

Shareholder relations contact
Dr. Adrien-Paul Lambillon
Phone: +44 207 575 2590
Email: adrien-paul.lambillon@partnersgroup.com

Media relations contact
Alec Zimmermann
Phone: +41 41 784 69 68
Email: alec.zimmermann@partnersgroup.com


End of Media Release
View original content: EQS News

Language: English
Company: Partners Group
Zugerstrasse 57
6341 Baar
Switzerland
Phone: +41 41 784 60 00
Fax: + 41 41 784 60 01
E-mail: partnersgroup@partnersgroup.com
Internet: https://www.partnersgroup.com/en/
ISIN: CH0024608827
Valor: 2460882
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2287410

 
End of News EQS News Service

2287410  06.03.2026 CET/CEST

