Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
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06.11.2026 12:00:53
Partners Group baut Infrastrukturteam Europa aus
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Der Schweizer Vermögensverwalter Partners Group verstärkt sein europäisches Team für Direktinvestitionen in Infrastruktur. Gleich drei neue Führungskräfte stossen zum Unternehmen.
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