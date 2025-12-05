Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|
05.12.2025 07:47:16
Partners Group beruft zwei Managerinnen neu in die Geschäftsleitung
Die Partners Group hat mehrere Wechsel in der Geschäftsleitung bekannt gegeben. Sie treten vorbehaltlich der Genehmigung durch die Finma am 1. Januar 2026 in Kraft.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
