Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
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10.09.2026 09:31:48
Partners Group eröffnet Büro in Stockholm
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Partners Group baut seine Präsenz in den nordischen Ländern aus. Der Schweizer Private-Markets-Spezialist hat ein neues Büro in Stockholm eröffnet.
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