Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|
09.03.2026 07:34:11
Partners Group hat zweites Rating bestellt
Die führende Schweizer Private-Markets-Gesellschaft ist nun auch von Moody's geprüft worden. Das Credit Rating liegt mit A3 im mittleren Bereich der Anlagequalität.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Analysen zu Partners Group AG
Aktien in diesem Artikel
|Partners Group AG
|916,00
|0,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.