Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
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17.08.2026 10:11:55
Partners Group holt Milliardenmandat in Asien
Partners Group gewinnt ein Private-Credit-Mandat über 1 Milliarde Dollar von einem institutionellen Investor in Asien. Für den Zuger Vermögensverwalter ist dies ein weiteres Zeichen für die wachsende Bedeutung massgeschneiderter Private-Markets-Lösungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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