Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|
21.01.2026 07:48:35
Partners Group lanciert Special-Opportunities-Strategie
Partners Group erweitert ihr Investmentangebot um eine Special-Opportunities-Strategie. Ziel ist es, flexible Kapitallösungen in Marktsegmenten bereitzustellen, die durch technologische Transformation, Bilanzrestriktionen und eingeschränkte Liquidität zunehmend Opportunitäten eröffnen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!


Aktien in diesem Artikel
|Partners Group AG
|1 175,50
|1,21%
