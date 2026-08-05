Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
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05.08.2026 18:01:47
Partners Group nears €2bn deal for beauty group Aroma-Zone
French asset manager Eurazeo in talks to sell stake in group that sells face serums and food supplementsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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