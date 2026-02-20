Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|
20.02.2026 14:51:51
Partners Group nimmt Stellung zu Sorgen um KI-Exponierung
Die Aktien des Private Markets-Spezialisten Partners Group hatten am Vortag einen starken Kursrutsch verbucht. Auslöser waren Turbulenzen am US- Markt. Auch die Aktien von Unternehmen wie KKR, Blackrock oder Blue Owl hatten Kurverluste gesehen. Jetzt nimmt Partners Group mit einer Stellungnahme.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Partners Group AG
|
20.02.26
|Zuversicht in Zürich: SLI zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.02.26
|SMI-Handel aktuell: SMI letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20.02.26
|Partners Group to markets: pls chill OK (Financial Times)
|
20.02.26
|Partners Group addresses share price falls in listed private markets sector (EQS Group)
|
20.02.26
|SIX-Handel: SMI am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
20.02.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI fester (finanzen.at)
|
20.02.26