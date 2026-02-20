Partners Group Aktie

Partners Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.02.2026 14:51:51

Partners Group nimmt Stellung zu Sorgen um KI-Exponierung

Die Aktien des Private Markets-Spezialisten Partners Group hatten am Vortag einen starken Kursrutsch verbucht. Auslöser waren Turbulenzen am US- Markt. Auch die Aktien von Unternehmen wie KKR, Blackrock oder Blue Owl hatten Kurverluste gesehen. Jetzt nimmt Partners Group mit einer Stellungnahme.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Partners Group AG

mehr Nachrichten