Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
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18.06.2026 08:58:34
Partners Group plant zwei Aktienklassen bei Investment-Trust
Beim Investment-Trust «Partners Group Private Equity Limited» soll die Aktienstruktur verändert werden. Der Verwaltungsrat schlägt die Einführung von zwei Aktienklassen vor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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