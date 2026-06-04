Partners Group Aktie

Partners Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827

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04.06.2026 09:04:48

Partners Group prepares to cap withdrawals at US fund for wealthy individuals

Increase raises possibility that exits from $16bn US fund could be blockedWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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