Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
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01.09.2026 10:35:19
Partners Group replaces chief as fund redemptions weigh on shares
David Layton to step down in planned succession move after faltering flagship fund performance at Swiss private equity managerWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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