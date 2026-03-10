Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|
10.03.2026 08:02:52
Partners Group steigert sich und dämpft die Erwartungen
Die Baarer Private-Equity-Spezialist hat die Einnahmen und den Gewinn 2025 deutlich steigern können. Sie hat das Umfeld für den Verkauf von Beteiligungen genutzt. Das begrenzt das Potenzial für die Performance Fees für das laufende Jahr. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
