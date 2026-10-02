Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|Flaggschiff-Fonds
|
02.10.2026 13:15:00
Partners Group strukturiert 6,6-Milliarden-Euro-Fonds neu - Aktie tiefer
Die Schweizer Private-Equity-Gesellschaft Partners Group strukturiert einen ihrer Flaggschiff-Fonds (Global Value Sicav) um, der Anfang des Jahres die Auszahlungen an Investoren begrenzt hatte, und spaltet ihn in zwei Teilportfolios auf. Der Konzern teilte am Freitag mit, dass unter einem neuen Dachfonds zwei Teilportfolios für den Fonds eingerichtet werden sollen. Bei dem Fonds handelt es sich um eine etablierte Private-Equity-Evergreen-Strategie mit einem Nettoinventarwert von 6,6 Milliarden Euro. Die Partners Group hatte im Juni die Kapitalabflüsse aus dem Fonds gedeckelt, nachdem die Rücknahmeforderungen der Anleger sprunghaft gestiegen waren, was einen Ausverkauf der Anteile ausgelöst hatte.
Nach Angaben des Unternehmens sollen die beiden neuen Teilportfolios, die weiterhin vom selben Team verwaltet werden, den Anlegern wieder mehr Flexibilität bieten. Investoren haben künftig drei Möglichkeiten: Sie können ihr aktuelles Engagement in dem Fonds beibehalten, es in einen thesaurierenden Fonds aus den beiden Teilportfolios umwandeln, oder ihre Anteile an einem oder beiden Teilportfolios zurückgeben.
Die Aktie von Partners Group verliert an der SIX zeitweise 0,03Prozent auf 595,80 CHF.
Von Adria Calatayud
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Bildquelle: Partners Group,zvg
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