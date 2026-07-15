Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|
15.07.2026 17:54:43
Partners Group überrascht mit Rekordwerten - neue Rücknahmeanträge
Der Zuger Private-Equity-Spezialist Partners Group hat im ersten Halbjahr 2026 so viele neue Kundengelder eingesammelt wie noch nie. Trotz des schwierigen Marktumfelds hält das Unternehmen an seinen Jahreszielen fest, zeigt sich bei neuen Investitionen aber selektiv.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Partners Group AG
|
16.07.26
|SIX-Handel SPI zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
16.07.26
|SIX-Handel SLI fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
16.07.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
16.07.26
|Schwacher Handel: SMI in Rot (finanzen.at)
|
16.07.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
16.07.26
|Schwacher Handel: SLI präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
16.07.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: So steht der SPI am Mittag (finanzen.at)
|
16.07.26
|Handel in Zürich: SMI fällt zurück (finanzen.at)