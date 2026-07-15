Partners Group Aktie

Partners Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827

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15.07.2026 17:54:43

Partners Group überrascht mit Rekordwerten - neue Rücknahmeanträge

Der Zuger Private-Equity-Spezialist Partners Group hat im ersten Halbjahr 2026 so viele neue Kundengelder eingesammelt wie noch nie. Trotz des schwierigen Marktumfelds hält das Unternehmen an seinen Jahreszielen fest, zeigt sich bei neuen Investitionen aber selektiv.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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