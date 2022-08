Partners Group / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Partners Group verzeichnete im ersten Halbjahr ein durch starke Kundennachfrage getriebenes Wachstum der Management Fees; Performance Fees tiefer, bewegen sich aber im Rahmen der Erwartung



30.08.2022 / 07:00 CET/CEST

Baar-Zug, Schweiz; 30. August 2022 | Ad-hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR Management Fees stiegen im Einklang mit den durchschnittlichen verwalteten Vermögen[1] im Vergleich zum Vorjahr um 18% auf 809 Mio. CHF

Performance Fees machten 8% der Gesamteinnahmen aus, was in der Bandbreite der kommunizierten Erwartung von 5% bis 10% für das erste Halbjahr liegt; Performance Fees für das Gesamtjahr 2022 werden voraussichtlich unter der mittel- bis langfristigen Prognose von 20% bis 30% liegen

Gesamteinnahmen verminderten sich bedingt durch niedrigere Performance Fees im Vergleich zum Vorjahr um 22% auf 881 Mio. CHF

Das EBIT belief sich auf 570 Mio. CHF, der Gewinn auf 464 Mio. CHF

Die erwartete Kundennachfrage von 22 bis 26 Mrd. USD für das Gesamtjahr 2022 wird bestätigt Zusammenfassung der wichtigsten Finanzzahlen (in Mio. CHF) H1 2022 H1 2021 Gesamteinnahmen1 881 1'130 -22% Management Fees2 809 688 +18% Performance Fees 72 442 -84% Personalaufwand -247 -382 -35% EBIT 570 702 -19% EBIT-Marge 64.7% 62.1% +2.6%-Pkt Finanzergebnis -20 51 Steuern -85 -123 Gewinn 464 629 -26% 1 Einnahmen aus Management Fees und Performance Fees.

2 Management Fees beinhalten andere Einnahmen (netto) und andere betriebliche Einkünfte. David Layton, Partner und Chief Executive Officer, kommentiert: "Wir freuen uns trotz eines schwierigeren Marktumfeldes solide Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2022 zu veröffentlichen. Kunden vertrauen weiterhin auf unsere transformative Anlagestrategie. Daraus resultiert, dass wir hinsichtlich des Wachstums der verwalteten Vermögen sowie der Management Fees zuversichtlich in das zweite Halbjahr blicken und unsere Erwartung für die Kundennachfrage im Jahr 2022 von 22 bis 26 Mio. USD bestätigen. Finanzzahlen H1 2022 Gesamteinnahmen verminderten sich um 22% auf 881 Mio. CHF (H1 2021: 1'130 Mio. CHF) bei einer Marge von 1.44% (H1 2021: 2.19%) auf das durchschnittliche verwaltete Vermögen. Das starke Wachstum der Management Fees konnte die tieferen Performance Fees nicht ausgleichen. Management Fees wuchsen um 18% auf 809 Mio. CHF (H1 2021: 688 Mio. CHF), unterstützt durch ein Wachstum der durchschnittlichen verwalteten Vermögen von 19%. Partners Group profitierte weiterhin von Late Management Fees[2], die nach Beendigung der Fundraising-Periode im Februar hauptsächlich für das dritte direkte Infrastrukturprogramm anfielen.

Performance Fees beliefen sich auf 8% der Gesamteinnahmen, was 72 Mio. CHF entspricht (H1 2021: 442 Mio. CHF). Damit bewegten sie sich im Rahmen der Erwartung von 5% bis 10%. Nach den aussergewöhnlich hohen Performance Fees in der ersten Jahreshälfte letzten Jahres, in der diese 39% der Gesamteinnahmen ausmachten, beeinflussten zwei Faktoren die Performance Fees in der ersten Jahreshälfte dieses Jahres. Erstens hat Partners Group ausgewählte Verkäufe von Unternehmen und Vermögenswerten, welche ursprünglich für das Jahr 2022 geplant waren, bereits im Jahr 2021 realisiert, da die Wertschöpfungsziele erreicht worden waren und das Marktumfeld besonders vorteilhaft war. Zweitens wurden Veräusserungen, die ursprünglich für das erste Halbjahr 2022 geplant waren, mit Hinblick auf das sich verändernde Marktumfeld auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Hans Ploos van Amstel, Partner und Chief Financial Officer, stellt fest: "In Hinblick auf das derzeitige Marktumfeld und unseren konservativen Ansatz Performance Fees zu berechnen[3], gehen wir davon aus, dass letztere sich für das Gesamtjahr 2022 auf weniger als 20% der Gesamteinnahmen belaufen werden. Wir sind zuversichtlich, dass sich Performance Fees wieder auf unsere mittel- bis langfristige Prognose von 20% bis 30% der Gesamteinnahmen belaufen werden, was sich aus der starken operativen Leistung unserer Portfolioanlagen ergibt." Gesamtbetriebskosten verminderten sich um 27% auf 311 Mio. CHF (H1 2021: 428 Mio. CHF), hauptsächlich getrieben durch geringere Performance Fee-bedingte Kosten. Personalaufwand (80% der Gesamtbetriebskosten) verminderte sich im ersten Halbjahr 2022 um 35%. Performance Fee-bedingter Personalaufwand verminderte sich im Einklang mit den Performance Fees auf 27 Mio. CHF (H1 2021: 170 Mio. CHF). Nicht Performance Fee-bedingter Personalaufwand wuchs im Einklang zum Mitarbeiterwachstum und beinhaltete weiter höhere Aufwände für Bonuszahlungen, welche dem wettbewerbsintensiveren Markt für hochqualifizierte Mitarbeiter geschuldet sind. Diese Mehrkosten wurden durch die Auflösung von Rückstellungen vermindert, welche aufgrund des Rückgangs des Aktienkurses im ersten Halbjahr und den damit verbundenen aktienbasierten Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen resultierte. Dies führte gesamthaft zu einem Anstieg des nicht Performance Fee-bedingten Personalaufwands um 4% auf 220 Mio. CHF (H1 2021: 212 Mio. CHF). Die Anzahl der vollzeitäquivalenten Mitarbeiter (FTEs) belief sich zum 30. Juni 2022 auf 1'657 (30 Juni 2021: 1'494), was einem Anstieg von 11% entspricht.

Sonstige betriebliche Ausgaben stiegen um 16 Mio. CHF auf 43 Mio. CHF (H1 2021: 27 Mio. CHF). Dies war mehrheitlich bedingt durch einen Anstieg der Geschäftsreisen nach der Pandemie und durch Technologieinvestitionen, welche das Firmenwachstum unterstützen. Partners Group erwartet, dass sich diese Kosten in Zukunft im Einklang mit den Management Fees entwickeln werden. Die Abschreibungen und Amortisationen blieben stabil bei 20 Mio. CHF (H1 2021: 19 Mio. CHF) Das operative Ergebnis (EBIT) bezifferte sich auf 570 Mio. CHF (H1 2021: 702 Mio. CHF) mit einer EBIT-Marge von 64.7% (H1 2021: 62.1%), was einem Anstieg von 2.6%-Punkten entspricht. Die EBIT-Marge wurde durch die oben erwähnte Auflösung von Rückstellungen im Zusammenhang mit den aktienbasierten Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen positiv beeinflusst. Das Finanzergebnis belief sich auf -20 Mio. CHF (H1 2021: +51 Mio. CHF) und wurde durch eine höhere Kapitalmarktvolatilität beeinflusst, welche durch die starke operative Leistung des Portfolios nicht ganz ausgeglichen werden konnte. Die Steuern betrugen 85 Mio. CHF (H1 2021: 123 Mio. CHF) bei einem Steuersatz von 15.5% (H1 2021: 16.4%), was in der erwarteten Bandbreite von 14% bis 17% lag. Der Gewinn von 464 Mio. CHF (H1 2021: 629 Mio. CHF) hat sich im Einklang mit den Gesamteinnahmen entwickelt. Ausblick Partners Group bestätigt den Ausblick für 2022 auf die erwartete Kundennachfrage von 22 bis 26 Mrd. USD, kombiniert mit -10 bis -12 Mrd. USD an Tail-Down Effekten, welche sich aus reiferen Investmentprogrammen und Kapitalrückflüssen aus Evergreen-Programmen ergeben. Es wird erwartet, dass sich die Kapitalzusagen gleichmässig über alle Programmtypen, von massgeschneiderten Mandatslösungen über das breite Angebot an Evergreen-Programmen bis hin zu traditionellen Privatmarktprogrammen, verteilen. Weiterhin wird erwartet, dass die Performance Fees für das Gesamtjahr 2022 weniger als 20% der Gesamteinnahmen ausmachen werden. Partners Group ist zuversichtlich, dass sich die Performance Fees wieder auf die mittel- bis langfristige Prognose von 20% bis 30% der Gesamteinnahmen belaufen werden, was durch die starke operative Leistung der Portfoliounternehmen unterstützt wird. Partners Group wird kontinuierlich in das zukünftige Wachstum der Firma investieren und weiterhin eine ~60% EBIT-Marge auf das Neugeschäft anstreben. Heutige Telefonkonferenz & Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2022 Das Management von Partners Group wird heute um 9:00 BST eine Telefonkonferenz in der London Stock Exchange abhalten. Um sich dafür zu registrieren, klicken sie bitte hier oder fragen Sie die Einwahldaten bei den unten aufgeführten Kontaktpersonen an. Der Halbjahresbericht von Partners Group zum 30. Juni 2022 wird am 6. September 2022 um 7:00 CET veröffentlicht und steht auf der Webseite des Unternehmens zum Download bereit. Wichtige Termine 2023 12. Januar 2023 Bekanntgabe des verwalteten Vermögens zum 31. Dezember 2022 21. März 2023 Jahresergebnis und -bericht zum 31. Dezember 2022 24. Mai 2023 Generalversammlung für Aktionärinnen und Aktionäre 13. Juli 2023 Bekanntgabe des verwalteten Vermögens zum 30. Juni 2023 [1] Das verwaltete Vermögen (Assets under Management, AuM) ist eine der Alternativen Leistungsmetriken (Alternative Performance Metrics, APMs). Eine Beschreibung der APMs finden Sie im Geschäftsbericht 2021 der Partners Group auf den Seiten 30 und 31, der unter www.partnersgroup.com/financialreports heruntergeladen werden kann. [2] Late Management Fees entstehen in der Regel, wenn Kunden zu einem späteren Zeitpunkt der Fundraising-Periode einem traditionellen geschlossenen Investmentprogramm beitreten und rückwirkend Vergütungen für zuvor erbrachte Verwaltungsdienstleistungen schulden. Alle derartigen Vergütungen, die sich auf frühere Rechnungsperioden beziehen, werden als Late Management Fees bezeichnet. [3] Partners Group führt Stresstests für nicht realisierte Investitionen durch, indem sie erhebliche Abschläge auf den Nettoinventarwert vornimmt, um zu beurteilen, ob die Renditehürde trotz dieser hypothetischen Abschläge noch erreicht wird. Diese Stresstests werden durch eine Reihe von Faktoren gesteuert, darunter makroökonomische sowie Bottom-up-Daten auf Asset- und Portfolioebene. Siehe "Performance fee recognition", Geschäftsbericht 2021, Seiten 28 und 29. Über Partners Group

