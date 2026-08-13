Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
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13.08.2026 15:47:13
Partners-Group-Veteran steigt bei KI-Fintech ein
Das Zürcher Fintech Aisot Technologies hat sich in einer weiteren Finanzierungsrunde 2 Millionen Franken gesichert. Zu den neuen Investoren gehört mit Felix Haldner ein in der Schweizer Asset-Management-Branche bekanntes Gesicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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