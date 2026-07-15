Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
|
15.07.2026 20:16:09
Partners Group Warns Redemption Pressure Could Weigh on Net AUM Growth for Up to 18 Months
This article Partners Group Warns Redemption Pressure Could Weigh on Net AUM Growth for Up to 18 Months originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Partners Group AG
|
16.07.26
|SIX-Handel SPI zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
16.07.26
|SIX-Handel SLI fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
16.07.26
|Minuszeichen in Zürich: SMI zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
16.07.26
|Schwacher Handel: SMI in Rot (finanzen.at)
|
16.07.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SPI nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
16.07.26
|Schwacher Handel: SLI präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
16.07.26
|Angespannte Stimmung in Zürich: So steht der SPI am Mittag (finanzen.at)
|
16.07.26
|Handel in Zürich: SMI fällt zurück (finanzen.at)