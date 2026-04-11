Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
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11.04.2026 15:01:47
Partners Group warnt vor Rücknahme-Beschränkungen
Der Zuger Private-Markets-Spezialist signalisiert Stabilität im Neugeschäft, bleibt bei Investitionen selektiv – und stellt bei steigenden Rückgaben erstmals klare Grenzen in Aussicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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