Partners Group Aktie
WKN DE: A0JJY6 / ISIN: CH0024608827
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12.06.2026 23:26:42
Partners Group weist Gerüchte über Liquiditätsprobleme zurück
Der Private-Markets-Spezialist Partners Group sieht sich mit Spekulationen über mögliche Einschränkungen bei seinen Evergreen-Fonds konfrontiert. Nun geht das Unternehmen in die Offensive. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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