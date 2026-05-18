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18.05.2026 06:31:29
Partners Value Investments LP Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Partners Value Investments LP Registered hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,05 CAD. Im Vorjahresquartal hatte Partners Value Investments LP Registered ebenfalls ein EPS von 0,050 CAD je Aktie vermeldet.
Mit einem Umsatz von 48,4 Millionen CAD, gegenüber 58,8 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 17,72 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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