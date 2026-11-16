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16.11.2026 06:31:29
Partners Value Investments LP Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Partners Value Investments LP Registered stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es stand ein EPS von 0,13 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Partners Value Investments LP Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 0,060 CAD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 63,7 Millionen CAD gegenüber 57,7 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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