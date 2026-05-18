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18.05.2026 06:31:29
Partners Value Investments LP Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Partners Value Investments LP Registered hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16,57 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,88 CAD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 50,0 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 21,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 63,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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