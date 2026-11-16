Partners Value Investments LP Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Partners Value Investments LP Registered hat am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10,64 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Partners Value Investments LP Registered -40,570 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 63,1 Millionen CAD gegenüber 62,6 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at