Partners Value Investments LP Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Partners Value Investments LP Registered stellte am 25.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 CAD, nach 0,020 CAD im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 54,4 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Partners Value Investments LP Registered 33,8 Millionen CAD umgesetzt.

Partners Value Investments LP Registered hat ein EPS für das Gesamtjahr in Höhe von 0,130 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,130 CAD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz lag bei 214,29 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 31,02 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 163,55 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at