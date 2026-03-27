|
27.03.2026 06:31:29
Partners Value Investments LP Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Partners Value Investments LP Registered stellte am 25.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 CAD, nach 0,020 CAD im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig wurden 54,4 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Partners Value Investments LP Registered 33,8 Millionen CAD umgesetzt.
Partners Value Investments LP Registered hat ein EPS für das Gesamtjahr in Höhe von 0,130 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,130 CAD auf dem gleichen Niveau gelegen.
Der Umsatz lag bei 214,29 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 31,02 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 163,55 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.