Partners Value Investments LP Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Partners Value Investments LP Registered stellte am 14.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,020 CAD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 57,7 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 52,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at