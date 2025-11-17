Partners Value Investments LP Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Partners Value Investments LP Registered hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 40,57 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 62,6 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 56,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at