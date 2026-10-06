secunet Security Networks Aktie
WKN: 727650 / ISIN: DE0007276503
|IT-Infrastruktur im Blick
|
06.10.2026 15:14:00
Partnerschaft für sichere IT-Infrastrukturen: secunet und Bechtle bündeln Kräfte - Aktien gefragt
Wie die Unternehmen mitteilten, liefert secunet dabei die Plattform sowie Cybersecurity-Architekturen, während Bechtle den Betrieb übernimmt und die Plattform europaweit bereitstellt. Ziel der Kooperation ist die Erschließung neuer Marktpotenziale und die Stärkung der digitalen Resilienz von Kunden.
Im Fokus der Partnerschaft zwischen dem MDAX-/TecDAX-Unternehmen aus Neckarsulm und dem SDAX-Unternehmen aus Essen stehen laut Mitteilung insbesondere öffentliche Auftraggeber, Betreiber kritischer Infrastrukturen sowie Industrieunternehmen. Finanzielle Details der Zusammenarbeit wurden zunächst nicht bekanntgegeben.
Die Bechtle-Aktie gewinnt am Dienstag im XETRA-Handel zeitweise 1,35 Prozent auf 34,52 Euro, während die secunet-Aktie 4,43 Prozent auf 259,50 Euro zulegt.
DJG/uxd/hab
Dow Jones Newswires
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