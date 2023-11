Partnerschaft zwischen QIAGEN und Element Biosciences ermöglicht vollständige NGS-Workflows für das AVITI-System

Partnerschaft unterstützt Nutzer des AVITI-Systems von Element bei der Genomanalyse mit QIAseq Panels, CLC LightSpeed und QCI Interpret von QIAGEN // Zusammenarbeit beschleunigt wissenschaftliche Entdeckungen bei Genomanwendungen, macht sie kosteneffizienter und verkürzt Durchlaufzeiten // QIAGEN präsentiert beim Jahrestreffen der American Society of Human Genetics 2023 in Washington D.C. Leistungsdaten für universelle QIAseq-Panels zur Bibliotheksvorbereitung auf anderen Sequenzierungsplattformen



VENLO, Niederlande und SAN DIEGO, Kalifornien, Nov. 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- QIAGEN (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) und Element Biosciences, Inc. haben heute eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben und bieten künftig umfassende NGS-Workflows (Next-Generation Sequencing) für die innovative Sequenzierungsplattform AVITI™ von Element an.

Das AVITI-System von Element ist ein vielseitig einsetzbarer Benchtop-Sequenzierer, der hohe Leistung und Flexibilität mit Kosteneffizienz für ein breites Spektrum von NGS-Anwendungen vereint. QIAGEN bietet Kundinnen und Kunden, die das AVITI-System nutzen, "Sample to Insight"-NGS-Workflows mit validierten QIAseq Panels und integrierten Bioinformatik-Lösungen, darunter CLC LightSpeed und QCI Interpret.

"Die Zusammenarbeit zwischen QIAGEN und Element Biosciences ermöglicht beispiellose Erkenntnisse in verschiedenen Genomanwendungen für unsere Kundinnen und Kunden weltweit. Forscherinnen und Forscher suchen vermehrt nach Komplettlösungen und -Workflows - von der Probe bis zur Erkenntnis. Diesen Bereich wollen wir gemeinsam voranbringen und bieten innovative Technologien und Anwendungen an, mit denen wissenschaftliche Entdeckungen beschleunigt werden können", so Nitin Sood, Senior Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs Life Sciences bei QIAGEN.

Dr. Yaron Hakak, Senior Vice President of Corporate and Business Development bei Element Biosciences, ergänzt: "Element und QIAGEN haben das gemeinsame Ziel, unseren Kundinnen und Kunden flexible, kostengünstige und leistungsstarke Lösungen anzubieten. Unser kombinierter Workflow wird uns helfen, die wachsende Nachfrage mit der Unterstützung eines international führenden Anbieters von Genomik-Lösungen wie QIAGEN zu bedienen."

Die QIAseq Panels von QIAGEN lassen sich mit zahlreichen Sequenzierern verwenden und ermöglichen eine effiziente wie präzise Vorbereitung von NGS-Bibliotheken. Das QIAseq miRNA Library Kit, das QIAseq xHYB Actionable Exome Panel und das QIAseq Targeted DNA Pro Panel wurden auf dem Sequenzierer AVITI validiert – mit zuverlässiger Leistung, hoher Spezifität und gleichmäßiger Abdeckung bei der Sequenzierung sowie konsistenter Variantenerkennung.

Mit LightSpeed, einem neuen Modul für QIAGEN CLC Genomics Workbench Premium, können Nutzerinnen und Nutzer des AVITI-Systems kosteneffiziente Sekundäranalysen von WGS-Daten (Whole Genome Sequencing) mit herausragenden Laufzeiten durchführen. Die vollständig anpassbare Softwarelösung QCI Interpret erleichtert die Interpretation und das Reporting von NGS-Varianten für Anwendungen in den Bereichen Onkologie und Erbkrankheiten – mit inzwischen mehr als drei Millionen generierten Berichten.

"NGS hat großes Potenzial, die Vision der Präzisionsmedizin zu verwirklichen. Eines der größten Hindernisse für den flächendeckenden Einsatz ist die Effizienz der nachgelagerten Analyse und Interpretation der verarbeiteten Proben", so Dr. Jonathan Sheldon, Senior Vice President von QIAGEN Digital Insights. "Wir freuen uns, gemeinsam mit Element Biosciences Lösungen bereit zu stellen, mit denen Kundinnen und Kunden ihre NGS-Workflows innerhalb kurzer Zeit entsprechend ihrer Bedürfnisse anpassen, automatisieren und skalieren können – und das mit höherer Kosteneffizienz und kürzeren Durchlaufzeiten."

Weitere Informationen zu den NGS-Workflows für das AVITI-System finden Sie unter https://digitalinsights.qiagen.com/element-aviti-workflows/.

Beide Partner präsentieren Daten auf dem Jahrestreffen der American Society of Human Genetics (ASHG) in Washington, D.C. QIAGEN arbeitet außerdem eng mit weiteren Herstellern von Sequenzierungsplattformen zusammen und zeigt auf der ASHG eine Vorschau von Daten, die mit verschiedenen QIAseq Kits auf unterschiedlichen Sequenzierern generiert wurden. Damit unterstreicht QIAGEN die Leistungsfähigkeit und Kompatibilität der Panels.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 30. September 2023 beschäftigte QIAGEN weltweit mehr als 6.000 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com.

Über Element Biosciences, Inc.

Element Biosciences ist ein multidisziplinäres Life-Science-Unternehmen, dessen aktueller Schwerpunkt auf der Entwicklung disruptiver DNA-Sequenzierungstechnologien für den Forschungs- und Diagnostikmarkt liegt. Das Unternehmen schafft Innovationen für jedes grundlegende Element eines Sequenzierungssystems und bietet Kundinnen und Kunden damit kostengünstige, hochwertige Daten und ein verbessertes Benutzererlebnis. Dies beschleunigt wiederum, wissenschaftliche Entdeckungen und treibt den Einsatz der Genommedizin voran. Weitere Informationen über Element unter www.elementbiosciences.com .

Forward-Looking Statement

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von Section 27A des U.S. Securities Act (US-Wertpapiergesetz) von 1933 in ergänzter Fassung und Section 21E des U.S. Securities Exchange Act (US-Börsengesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als zukunftsgerichtete Aussagen ("forward-looking statements") gelten. Soweit in dieser Meldung zukunftsgerichtete Aussagen über QIAGENs Produkte, inklusive der in Reaktion auf die COVID-19-Pandemie genutzten Produkte, den Zeitplan für Markteinführungen und Entwicklungen, regulatorische Genehmigungen, finanzielle und operative Prognosen, Wachstum, Expansionen, Kollaborationen, Märkte, Strategie oder operative Ergebnisse gemacht werden, einschließlich aber nicht begrenzt auf die zu erwartenden Ergebnisse für den bereinigten Nettoumsatz und den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, geschieht dies auf der Basis derzeitiger Erwartungen und Annahmen, die mit vielfältigen Unsicherheiten und Risiken verbunden sind. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Wachstumsmanagement und internationalen Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen und der Abhängigkeit von regulatorischen sowie Logistikprozessen); Schwankungen der Betriebsergebnisse und ihre Verteilung auf unsere Kundengruppen; die Entwicklung der Märkte für unsere Produkte an Kunden in der Akademischen Forschung, Pharma, Angewandte Testverfahren und Molekulare Diagnostik; Veränderung unserer Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern, das Wettbewerbsumfeld, schneller oder unerwarteter technologischer Wandel, Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN-Produkten (einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklungen, Höhe und Verfügbarkeit der Budgets unserer Kunden und sonstiger Faktoren), die Möglichkeit, die regulatorische Zulassung für unsere Produkte zu erhalten, Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs Produkten an integrierte Lösungen und die Herstellung solcher Produkte, die Fähigkeit des Unternehmens, neue Produktideen zu entwickeln, umzusetzen und sich von den Produkten der Wettbewerber abzuheben sowie vor dem Wettbewerb zu schützen, Marktakzeptanz neuer Produkte und die Integration akquirierter Geschäfte und Technologien; Maßnahmen von Regierungen; globale oder regionale wirtschaftliche Entwicklungen; wetter- oder transportbedingte Verzögerungen, Naturkatastrophen, politische Krisen oder Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich des Ausmaßes und der Dauer der COVID-19-Pandemie und – 3 – ihrer Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Produkten und andere Aspekte unseres Geschäfts, oder sonstige Ereignisse höherer Gewalt; sowie die Möglichkeit, dass der erwartete Nutzen im Zusammenhang mit den jüngsten oder anstehenden Akquisitionen, nicht wie erwartet eintritt; und andere Faktoren, angesprochen unter "Risikofaktoren" in Absatz 3 des aktuellen Annual Report Form 20-F. Weitere Informationen finden Sie in Berichten, die QIAGEN bei der U.S. Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde) eingereicht hat.

