Partnerschaft zwischen Rackspace Technology und Mendix demonstriert Engagement für die Nutzung innovativer Technologien zur Transformation von Unternehmen und für neue Wachstumsmöglichkeiten für Kunde

Allianz kombiniert Zugang zu schneller Entwicklung über Low-Code-Plattform mit Zugang zu Managed Support in öffentlichen und privaten Clouds

SAN ANTONIO, June 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Hybrid-, Multicloud- und KI-Technologiedienstleistungen, hat heute eine strategische Partnerschaft mit Mendix bekanntgegeben, einem Tochterunternehmen von Siemens, der weltweit führend in der Entwicklung moderner Unternehmensanwendungen ist. Im Rahmen der Vereinbarung wird Rackspace die marktführende Low-Code-Plattform von Mendix in sein RAD-Angebot (Rapid Application Development) aufnehmen. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Rackspace Technology Managed Service Support für private und öffentliche Clouds für die Kunden von Mendix bereitstellen, mit Zugang zu allen wichtigen Cloud-Anbietern, privater Cloud-Infrastruktur und künstlicher Intelligenz (KI) mit Foundry für KI von Rackspace (FAIR™) für die Anwendungsentwicklung.



Die Kunden von Rackspace Technology werden von der Kombination der umfassenden Plattform für die digitale Transformation von Mendix profitieren, und Mendix wird Zugang zu den Kunden von Rackspace Technology im Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), der kommerziellen und Unternehmensmärkte, die sich über 120 Länder weltweit erstrecken und multinationale Kunden mit einer bedeutenden Präsenz im öffentlichen Sektor unterstützen, sowie zur FedRAMP-Konformität von Rackspace über mehrere Frameworks hinweg erhalten.

"Unternehmen aller Größen treiben ihre Cloud-Transformation und KI-Initiativen weiter voran und suchen nach integrierten Lösungen. Diese Partnerschaft bietet eine Reihe leistungsstarker Tools, um Innovationen zu beschleunigen. Unser Vorstoß in die KI mit FAIR schafft einen natürlichen Pull-Through für die App-Entwicklung", so Ben Blanquera, VP of Technology and Sustainability bei Rackspace. "Darüber hinaus unterstreicht dieses Angebot unser Engagement, Unternehmen dabei zu helfen, schneller auf den Markt zu kommen und neue Wachstumschancen zu erschließen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit bestehenden Kunden von Mendix sowie mit Tausenden von kleinen und mittelständischen Unternehmen, die eine Low-Code-App-Entwicklung und eine Multicloud-Lösung suchen."

"Gemeinsam helfen Mendix und Rackspace Unternehmen, sich zu transformieren, indem sie die Entwicklung robuster Web- und Mobilanwendungen rationalisieren und integrierten Multi-Cloud-Support anbieten", so Anne Antor, Americas Channel Leader bei Mendix. "Wir freuen uns, diese wichtige Partnerschaft bekanntzugeben, jetzt, da wir die nächste Generation der Low-Code-Anwendungsentwicklung vorantreiben."

Die App-Entwicklungsplattform von Mendix bietet Flexibilität, Skalierbarkeit, Robustheit, Agilität, Sicherheit und Zugang zu zeitnaher technischer Unterstützung und Schulungsinhalten. Durch die Zusammenarbeit mit Rackspace und Mendix sind Kunden in der Lage, neue Einnahmequellen zu erschließen, sich vom Wettbewerb abzuheben und die Zeit bis zur Wertschöpfung zu verkürzen.

Value Added Reseller (VARs) entscheiden sich für Mendix, weil die Plattform Flexibilität, Agilität, Skalierbarkeit, Robustheit und Sicherheit für die Anforderungen ihrer Kunden bietet. VARs erhalten außerdem Zugang zu zeitnaher technischer Unterstützung und Schulungsinhalten. Mit Mendix können VARs neue Einnahmequellen erschließen, sich vom Wettbewerb abheben und die Zeit bis zur Wertschöpfung verkürzen.

Für weitere Informationen darüber, wie Ihr Unternehmen von dieser Partnerschaft profitieren kann, klicken Sie hier, um mehr über die Plattform von Mendix zu erfahren. Um mehr über die Foundry for AI by Rackspace zu erfahren, besuchen Sie die Website von FAIR für Erfahrungsberichte von Kunden, Services und mehr.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-, Multi-Cloud- und KI-Technologielösungen. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle bedeutenden Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Über Mendix

Mendix, ein Tochterunternehmen der Siemens AG, ist die einzige Low-Code-Plattform, die die gesamte Komplexität der Softwareentwicklung in Unternehmen abdeckt. Der Einsatz von Einzellösungen für abteilungsspezifische Probleme löst die Probleme auf einer Mikroebene. Wenn Sie jedoch einen signifikanten Einfluss auf Ihr Unternehmen ausüben wollen, müssen Sie einen umfangreicheren Ansatz verfolgen und leistungsstarke Portfolios aufbauen, die nachhaltig und strategisch Veränderungen vorantreiben.

