Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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18.08.2026 05:15:00
Partnerschaft zwischen Uber und Zipline: UberEats-Bestellung per Zipline-Drohne
Ambitionierte Pläne: Bis Ende 2029 will Uber pro Tag eine Million Lieferungen per Drohne zustellen. Die ersten Einsätze soll es noch in diesem Jahr geben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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