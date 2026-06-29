Bosch Aktie
WKN: A0D8P1 / ISIN: INE323A01026
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29.06.2026 08:20:15
Partnerwechsel?: Bericht: VW beendet Allianz mit Bosch für autonomes Fahren
Während es in den USA schon vielerorts praktiziert wird, bleibt das autonome Fahren in Deutschland größtenteils noch Zukunftsvision. Bei einer bedeutenden Industrie-Allianz für autonomes Fahren stehen die Zeichen nun offenbar auf Umbruch.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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