Bosch Aktie

Bosch für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0D8P1 / ISIN: INE323A01026

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29.06.2026 08:20:15

Partnerwechsel?: Bericht: VW beendet Allianz mit Bosch für autonomes Fahren

Während es in den USA schon vielerorts praktiziert wird, bleibt das autonome Fahren in Deutschland größtenteils noch Zukunftsvision. Bei einer bedeutenden Industrie-Allianz für autonomes Fahren stehen die Zeichen nun offenbar auf Umbruch.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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