Partys in der Downing-Street: Londoner Polizei leitet Ermittlungen ein

Die Londoner Polizei ermittelt zu mehreren Lockdown-Partys im Amtssitz von Premier Johnson und in anderen Regierungsgebäuden. Das bestätigte Scotland-Yard-Chefin Dick in einem Ausschuss des Londoner Stadtrats. Johnson steht seit Wochen wegen Berichten über mutmaßlich illegale Partys in seinem Amtssitz massiv unter Druck. mehr Meldung bei www.tagesschau.de lesen