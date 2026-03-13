Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
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13.03.2026 19:35:59
Partystimmung kehrt zurück: Rüstungsbranche hilft der deutschen Börse wieder auf die Beine
Die Deutsche Börse schien lange nicht mehr gefragt. Nach Jahren der Zurückhaltung spielen nun auffallend viele Unternehmen wieder mit dem Gedanken, ihre Aktien hierzulande an den Markt zu bringen. Die Rüstungsbranche legt Parade-Debüts vor, doch nicht alle Kandidaten sind Selbstläufer.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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