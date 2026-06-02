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02.06.2026 06:31:29
Parvati Sweetners Power legte Quartalsergebnis vor
Parvati Sweetners Power hat am 30.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,17 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0,120 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 114,1 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 150,6 Millionen INR ausgewiesen.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,870 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Parvati Sweetners Power ein Ergebnis je Aktie von 0,040 INR vermeldet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 66,42 Prozent auf 179,87 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 535,70 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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