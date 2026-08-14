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14.08.2026 06:31:29
Parvati Sweetners Power präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Parvati Sweetners Power lud am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,230 INR je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1220,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 357,3 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 27,1 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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