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14.08.2026 06:31:29
Pasari Spinning Mills: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Pasari Spinning Mills stellte am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,03 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,080 INR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Pasari Spinning Mills mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,7 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 91,72 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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